香港个股：众安科技指线上线下融合时间漫长，冀更多保险科技对手进场

路透香港12月6日 - 众安在线财产保险旗下众安科技周三称，保险科技（InsurTech）逐渐颠覆传统上较为保守的保险行业，惟线上与线下的融合时间漫长，因此希望有更多对手进场，促进行业发展。

众安科技为众安保险于2016年7月在中国注册成立的全资附属公司，通过向众安保险提供先进技术、向其他金融机构和医保健产业部门出口企业级解决方案，重点领域包括区块链、人工智能（AI）、大数据、云计算等等。

众安科技首席执行官陈玮在记者会上称，保险科技面对最大挑战在于线上与线下如何融合，而这个融合时间漫长，因每间保险公司的发展方向不同，影响到决策和资源分配，现时市场上也缺乏一些能够将线上与线下结合的公司。

中国综合性金融集团兼第二大寿险公司中国平安在发展保险科技方面属领头羊，不仅会在旗下公司推广运用AI等新技术，还将像腾讯和阿里等科技巨头那样，对外输出创新技术能力。

被问及众安与平安发展模式相似，陈玮说，中国平安是“可学对手”，比起众安在过去四年如在无人巷之内，希望市场出现更多对手，因为中国的保险科技市场非常巨大，没有一间公司能够独大。

他并称，众安科技将继续与平安等其他保险公司合作，亦没有计划从众安保险独立出来。

众安保险与全球管理谘询公司奥纬谘询于今年5-6月联合发表的行业报告显示，透过云计算、物联网、大数据、AI及区块链五大前瞻技术，保险公司正进一步完善并升级现有保险产品、开发创新型产品及重塑行业格局，并主要体现在市场定价、收益管理、速度竞争、提高洞察力以及自动化。

报告预期，中国保险科技市场于2021年将达到1.4万亿元人民币的总保费规模，2016年则为3,630亿元，复合年增长率为31.2%。

奥纬合伙人盛海诺称，中国保险科技市场主要细分为三个部分，一是传统保险产品的网上销售，二是利用技术让保险产品更针对性、定制化及动态化，三是利用数据分析满足电子商务、航旅及健康等生态系统的创新需求。

他认为，平安主要针对第一及第二个部分，而众安则主力于第三个部分。（完） (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)