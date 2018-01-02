香港个股：众安调高与平安车险分保比例有助提高收入，盘初一度涨3%

路透香港1月2日 - 中国最大互联网保险公司--众安在线财产保险公布调高与平安产险于汽车保险的分占保费及索赔付款比例，将有助提高收入，其股份周二盘初一度涨3%。

据周一晚间公告，众安与平安产险就修订汽车共同保险合作协议之条款，分占保费及索赔付款比例分别将自30%及70%修订至50%及50%，自2018年1月1日起生效。

平安产险为众安主要股东--中国平安旗下分支，故此项协议属关连交易，并须待众安的股东批准后方可作实。

众安表示，“我们将可根据汽车共同保险合作协议取得更高比例的保费收入。订立修订协议代表订约双方对目前合作的成果予以肯定，显示彼等对深化合作的决心及信心，于汽车保险范畴进行更高层次的合作及业务拓展。”

众安与平安产险于2015年1月25日订立共同保险协议，为期五年。于截至2015年、2016年及2017年12月31日止三个年度各年，众安向平安产险收取的保费总额分别为人民币17,019元、350万元及8,400万元。

众安估计，于2018及2019年度有关年度上限经修订金额分别为19.6亿元及60亿元。

目前，众安已获得中国保监会进一步批准，获准在剩余18个地区提供汽车保险产品，因而令公司的汽车保险服务已覆盖中国除港澳台之外的所有地区。

众安盘初一度涨3%，触及71.35港元的一个月高位。本地时间10:09，该股升1.66%，报70.45港元；大市恒生指数则升1.52%。（完）

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