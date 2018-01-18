香港个股：伟禄集团购大股东资产，总价62.2亿元人民币比公司市值更高

路透香港1月18日 - 伟禄集团周四宣布，向大股东兼公司主席林晓辉及执行董事苏娇华夫妇，收购一批位于深圳的地产项目和土地，销售股份连同股东贷款组成的总代价约62.2亿元人民币，较公司的市值还要大。

公司公告称，62.2亿元收购代价其中30-36亿元将由公司以现金支付；约11.36亿元（约13.31亿港元）由公司按每股4.738港元向卖方配发约2.81亿股新股的方式支付；其余透过分两批发行本金总额介乎14.84-20.84亿元人民币的承兑票据支付。

股份发行价较公司早盘收市价5.18港元折让约8.5%。以早盘收市价，该公司市值为59.61亿港元，是次交易收购价比公司总市值还要多。

伟禄集团表示，是次收购包括一座位于深圳观澜高新技术产业园内的商住混合发展项目，目前仍然闲置；两座位于光明新区光明高新技术产业园分别楼高26层及4层之办公室楼宇；一幅位于光明高新技术产业园内地盘面积约12,599平方米之空地；以及位于福田保税区内的员工住房。

伟禄集团主要从事财经印刷、数码印刷；生产及销售签条；物业投资等多项业务。完成后，公司拟将观澜物业及光明物业持作租赁用途，而员工住房将继续作为员工宿舍之用。目前为空地之光明土地计划持作投资资产。

公司表示，是次收购事项将提升其投资物业组合及加强物业投资业务。（完）

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