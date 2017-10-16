香港个股：保利协鑫以五成溢价收购林达控股近三成股权，后者盘初飙33%

路透香港10月16日 - 中国多晶硅及硅片生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周一称，以五成溢价收购从事证券及物业投资的林达控股近三成股权，消息刺激后者盘初股价飙升33%并创近一年半高位。

据公告，保利协鑫上周五（13日）与林达控股主要股东China Force订立协议，同意以总代价2亿港元收购后者所持林达控股约2.995亿股或29.55%的股份，预计收购事项于本周二（17日）完成。

按路透的计算，收购价约为每股0.668港元，较林达控股上周五收市价有50%溢价。

保利协鑫表示，随着股市的近期发展，本地券商预期将从香港股本集资活动及证券交易量增加中获益，同时其将带动林达控股证券经纪、股份配售及包销服务的需求。

公司并称，“收购事项将多元化本集团业务至金融服务业及拓宽本集团的收入来源。鉴于上述因素，董事认为收购事项符合本公司股东之整体利益。”

林达控股盘初股价一度飙33%，触及0.59港元，为自去年4月以来高位。保利协鑫亦一度涨逾4%至1.25港元，亦是去年4月以来高位。

香港时间10:00，林达控股升25.84%，报0.56港元；保利协鑫则升3.33%，报1.24港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)