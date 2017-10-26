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香港个股：信和置业现没计划重组酒店资产，惟不排除有好建议时会作研究
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2017年10月26日 / 凌晨5点22分 / 1 天内

香港个股：信和置业现没计划重组酒店资产，惟不排除有好建议时会作研究

1 分钟阅读

路透香港10月26日 - 香港主要发展商--信和置业管理层周四表示，公司目前未有计划将旗下酒店资产与同系公司信和酒店进行整合，但不排除若投资银行有好的建议，可以进行研究。

信置执行董事黄永光在股东大会后表示，暂时没有重组酒店资产的计划。信置及信和酒店主席黄志祥其后补充，倘若有好的建议，可以进行研究。

“我们每个月都收到不少投资银行的建议，现时没有（重组）计划，但未必过几年之后，有好的建议，应该可以研究。”黄志祥称。

信置旗下有五间酒店，分别为新加坡富丽敦酒店、新加坡富丽敦海湾酒店、香港港丽酒店(持股30%)、悉尼威斯汀酒店及香港遨凯酒店。而信和酒店则现时有香港的城市花园酒店、港丽酒店(持股50%)及皇家太平洋酒店。

此外，信置早前以约87.7亿元人民币出售一家拥有并开发四川成都商住项目“信和‧御龙山”的项目公司80%股权予深圳华侨城，公司仍持有余下20%。黄永光表示，看好内地房地产的发展潜力，华侨城亦是一个很好的合作伙伴，希望双方未来会有更多的合作机会。

对于政府拟推出公私营合作的“港人首次置业上车盘”，黄永光认为这对香港市民来说是好事，亦有助令楼市健康发展。不过，信置本身在香港没有持有农地，可能未能受惠此计划的发展。

信置午盘初段股价跌0.86%，报13.86港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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