香港个股：光大控股与华登国际发起成立5亿美元半导体产业投资基金

路透香港10月26日 - 中国光大集团的香港金融业务分支--光大控股周四称，与国际知名创投公司华登国际发起成立一支目标规模为5亿美元、针对半导体产业的专项私募股权基金。

据新闻稿，该基金将专注投资于半导体及电子资讯产业链企业，包括晶片、人工智慧、软硬体集成等创新公司。

基金将通过对全球成长及成熟期半导体领域优质专案进行投资或发起并购，分享专案科技逐步发展和资本市场运作所带来的潜在回报；同时，将所投资的专案高端技术和新兴模式引入中国市场，助力中国的半导体行业技术升级和发展。

据美国半导体产业协会（SIA）资料，全球半导体产业2016年营收市场规模已达到3,389亿美元，中国半导体市场规模为1,500亿美元。目前全球市场中，欧美仍然占据晶片设计核心环节的世界领先和技术垄断地位，但在重资产的制造以及上下游装备、封测等环节，已明显出现了产业布局向亚洲尤其是中国转移的特点。

新闻稿指出，未来随着云计算、物联网、人工智慧的迅速爆发及5G标准的实施，作为基础支援的半导体行业，产品及解决方案的需求会大幅度增加。同时，人工智慧的技术反复运算将深刻而广泛地协助传统产业升级。这一技术为核心驱动，兼顾商业化应用的投资领域亦为基金的重点投资方向之一。

光大控股专注于跨境投资及资产管理，截至今年6月底止共管理38只基金，募资总额1,066亿港元；华登国际则是一家管理26亿美元的国际知名创投公司。（完）