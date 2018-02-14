香港个股：冠君产业信托称有意出售朗豪坊办公物业，惟未接获任何意向

路透香港2月14日 - 香港房地产信托基金--冠君产业信托去年中公布有意出售旗下九龙旺角＂朗豪坊办公大楼＂物业，意向价达250亿港元。不过该公司周三表示，至今并未接获任何意向书。

朗豪坊办公大楼为九龙区第二高的地标式商厦，可出租总面积约为70.3万平方尺。冠君产业信托委托的首席代理第一太平戴维斯去年7月表示，初步有两、三个潜在买家在接触中，全部均为内地企业，项目意向价达250亿港元，若成功售出有望成为九龙区最贵商厦。

冠君产业信托在今天发布的业绩报告中提到，有关可能出售其所持的朗豪坊办公楼权益，但信托管理人至今并未接获任何意向书。

“我们将继续监察本信托物业组合的表现，并积极寻求调整物业组合的机会，藉此为基金单位持有人创造更多价值。”公告称。

公告并指，鉴于粤港澳大湾区的发展及一带一路倡议的实施，该信托亦考虑在大中华区物色收购机会。

截至去年末，整个朗豪坊项目（包括写字楼、商场、停车场）的估值为305.43亿港元，其中写字楼部分估值94.5亿港元，占冠君产业信托旗下物业总估值767.04亿港元的12.3%。

除朗豪坊外，冠君产业信托并持有金钟花园道3号甲级写字楼物业。

冠君产业信托去年度的可分派收入按年增加5.6%至14.87亿港元；而每基金单位分派亦上升5.8%至0.2426港元。（完）

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