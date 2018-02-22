香港个股：华置称若恒大股价达满意水平，将考虑出售部分持股及派发股息

路透香港2月22日 - 香港物业投资公司--华人置业周四表示，当中国恒大集团的股价达到满意及吸引水平时，公司可能考虑变现部份恒大股份，届时并可能考虑宣派股息。

华置去年多次在市场吸纳恒大集团的股份，全年度合共以约131.82亿港元（计及交易成本）购买8.57541亿股恒大股份，相当于后者已发行股本约6.51%。华置称，于去年12月底，该批股份按公平值变动的未变现收益约99.28亿港元。

“董事会意识到香港股市潜在波动之可能性。当中国恒大集团之股价到满意及吸引水平，集团可能考虑变现其于中国恒大集团之部分上市股本投资。”华置在业绩公告称。

以恒大今天早盘收市价24.45港元计，华置持有的该批恒大股份价值约210亿港元。

截至去年12月底止年度，华置的净利为37.09亿港元，按年倒退41.7%，因公司此前出售部分物业后令租金收入减少，及买卖物业销售收入下跌。若撇除已出售投资物业及物业存货于过往年度确认的公平值收益，则期内核心溢利为约34亿港元，按年跌幅达85.2%。董事会会建议派末期息每股0.1港元，2016年同期为0.01港元。

公布业绩前，华置早盘收高1.04%，报13.54港元。（完）

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