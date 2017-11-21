香港个股：协鑫新能源可能获太平金融约80亿港元基金投资，盘初涨11%

路透香港11月21日 - 保利协鑫旗下光伏电站业务分支--协鑫新能源周二称，与中国太平金融控股订立框架协议，可能获后者约80亿港元的基金投资，其股份盘初涨11%至近29个月高位。

据公告，协鑫新能源与太平金融同意通过以不同的形式，包括由太平金融或旗下联属公司牵头发起设立投资基金，募集资金约80亿港元，通过认购协鑫新能源新股和可转股债券的形式投资于协鑫新能源，认购新股数目不会超过协鑫新能源已扩大股本的30%。

认购协鑫新能源新股的每股认购价爲紧接合作框架协议日期之前10个工作天协鑫新能源股份在联交所所报的平均收市价折让10%的价格。可转股债券的每股转股价格待双方议定。

成立投资基金后，太平金融或其联属公司将出任该基金的管理人，提供基金管理服务。

太平金融是中国太平保险集团的境外综合投资平台，旗下子公司拥有香港证监会颁发的第1、4、6、9号牌照，业务范围涵盖证券经纪、资产管理、企业融资、财富管理、研究谘询、信托、财务融资等。

保利协鑫现时拥有协鑫新能源约62.28%权益。协鑫新能源表示，拟使用可能认购事项所筹集之资金偿还未凊算贷款，继续扩大集团之可再生能源行业及用作一般流动资金。

协鑫新能源周二盘初一度涨11%，触及0.68港元，为自2015年7月以来高位。本地时间09:51，该股升8.2%，报0.66港元。（完）

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