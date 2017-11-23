香港个股：南戈壁称正与中投公司商议可换股债券本月应付利息偿还安排

路透香港11月23日 - 于加拿大和香港上市的蒙古煤矿企业--南戈壁资源有限公司周四称，正与中国中投公司商议可换股债券本月应付利息的偿还安排。

根据2009年11月签订的可换股债券及2017年6月签订的延期支付协议，南戈壁须于本月19日向中投公司支付1,780万美元现金利息，并于同日应发行等值400万美元之实物支付利息股份。除非与中投公司达成协议，否则中投公司可要求南戈壁即时支付尚未偿还本金及全部利息。

南戈壁表示，相信将与中投公司达成相关协议，然而无法保证能达成有利于该公司的偿还安排或任何偿还安排，届时，其普通股之价值将可能受到严重及不利的影响。

2009年南戈壁向中投发行5亿美元有担保可换股债券，年利率8%，最长期限30年，翌年中投将2.5亿美元可换股债券转换为普通股。截至2017年10月，中投公司持有南戈壁23.76%权益，为单一最大股东；第二大股东中国信达的持股比例为17.01%。

南戈壁此前公布，今年首9月录得经营业务亏损800万美元，上年同期亏损则为2,670万美元，受助于销量提高及中国煤炭价格改善。不过，公司主席兼首席执行官阿敏布和因涉嫌骗取贷款案于10月11日被逮捕，现羁押在位于中国的日照市看守所。

本地时间09:37，该股持平于1.35港元。（完）

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