香港个股：天能电力持续增持同业超威股份，持股比例升至逾10%

路透香港2月13日 - 中国最大的电动车电池供应商--天能动力周二称，该公司近期持续增持同业超威动力股份，持股比例较1月初逾5%已升至逾10%。

据公告，天能动力于2017年3月1日至2018年2月12日期间进行之一系列交易中，在公开市场按每股3.55-6.85港元之价格购入合共约1.21亿股超威股份，总代价约5.58亿港元，平均购买价约为每股4.59港元。

集团亦于2017年3月3日至2017年10月9日期间进行之一系列交易中在公开市场出售合共约973万股超威股份。

因此，截至周一（12日），天能动力持有合共约1.12亿股超威股份，持股比例10.08%。

天能动力重申，“董事会认为收购事项将有利于本集团的整体业务和股东利益。”

本地时间10:56，超威股价由跌转升0.95%，报5.3港元，较天能动力买入平均价高15%；天能动力则升3.36%，报7.7港元。

天能动力于1月初首次披露持有超威逾5%的股份，并指两间公司的估值偏低，因而认为超威极具投资价值，且购买股份是“正常的市场行为”。

超威动力主要从事铅酸动力电池的制造及销售，产品主要应用于电动自行车、电动汽车及特殊用途电动车等，此外亦生产及销售储能电池及锂离子电池。（完）

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