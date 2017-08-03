香港个股：太平洋航运斥逾1亿美元购五艘货船，部分代价配股筹资应付

路透香港8月3日 - 鉴于干散货运市场正在复苏，全球主要的小灵便型干散货船营运商--太平洋航运公布，斥资逾1亿美元收购五艘货船，部分代价以配股筹资所得款项应付。

据周三晚间公告，太平洋航运拟收购四艘二手超灵便型干散货船以及一艘转售新建造超灵便型干散货船，总代价1.046亿美元，当中4,610万美元将透过发行股份支付，其余5,850万美元以现金支付。

该公司表示，“尽管供求因素仍具不确定性，干散货运市场正在复苏，董事认为该等货船的价格吸引，并相信交付后在本集团之船队内能长期有利地营运。”

该等二手货船预计于今年8月中至12月底期间交付，新建造货船则于明年1月交付。

代价股份的发行价为每股1.66港元，将发行约2.17亿股股份。此外，太平洋航运透过汇丰向不少于六名承配人配售约1.87亿股新股，配售价每股1.59港元，所得款项净额约3,760万美元将拨付部分货船收购事项下以现金支付的款项。

代价股份以及配售股份的发行价，分别较周三收市价折让3.5%及7.6%。太平洋航运周四股价受压，香港时间10:05，跌2.33%，报1.68港元。

该公司目前营运约250艘干散货船，其中101艘为自有，并于全球12个位处主要地区的办事处服务约500名客户。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)