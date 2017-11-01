香港个股：太盟地产要求证监会及港交所向春泉产业信托采取行动

路透香港11月1日 - 春泉产业信托的主要单位持有人太盟地产（PAG Real Estate）周三称，已去信证监会和香港交易所要求就特别大会通函部分陈述向春泉产业信托采取适当行动，因该等陈述损害单位持有人的利益及可能妨碍投票。

因应太盟地产的要求，春泉产业信托管理人于今年10月25日发出通函，并将于11月10日（下周五）举行特别大会，就（1）罢免管理人、（2）将春泉的管理职能内部化、（3）委任太盟地产合伙人兼董事总经理Broderick Storie为春泉非执行董事及（4）检讨及成立战略管治检讨委员会的议案进行投票。

太盟地产表示，管理人在该份通函中作出数项虚假及误导性陈述，阻碍对第3和第4项表决，且仅给予单位持有人两周半的时间去考虑。

“在通函中，管理人声称已获得其他单位持有人的书面支持，但无充分交待所指单位持有人的详情，也没有披露管理人或其联友方其实持有春泉产业信托单位比例已至少34%。”太盟地产并称，“实际上，管理人宣布其已经以书面告知自己表明自己在面对其他单位持有人的批评时，将为自己投票以自救。”

太盟地产指出，除了声称获得未具名单位持有人的支援外，管理人也引称罢免管理人及将管理结构内部化的技术性障碍，例如构成融资协议项下的违约，或是难以觅得适合的房地产管理职员。

此外，春泉产业信托管理人亦表示，单位价格表现落后及相比资产净值出现45%的折让，并非具代表性的表现指标，又指分派才为评估房地产投资信托基金表现的最重要指标。

太盟地产认为，通函存在重大偏差，损害春泉产业信托单位持有人的利益，并可能妨碍单位持有人于特别大会上就决议案投票，以及考虑是否持有或出售春泉产业信托单位时，作出有恰当根据的决定。

春泉产业信托为2013年11月在香港上市的房地产投资信托基金（REIT），主要拥有及投资于中国及英国的房地产项目。其管理人春泉资产管理由私募股权投资公司Mercuria Investment拥有90.2%股权，而Mercuria的股东包括日本政策投资银行、伊藤忠商事株式会社及三井住友信托银行株式会社。。

太盟地产为亚洲主要独立另类资产管理公司太盟（PAG）的分支，在亚洲区内投资超过6,500个物业，投资总值逾250亿美元。该公司此前在一份声明中称，其持有春泉产业信托约1.57亿个单位，作为主要单位持有人，对于春泉产业信托的股价表现一直明显落后于其他同业深感失望，并认为REIT管理人决策质量低、存在利益冲突和缺乏任何增长策略，已损害单位持有人的利益，因此提请要求召集特别股东大会，并呼吁其他小股东投票罢免管理人。

本地时间15:21，春泉产业信托股价持平于3.43港元，大市恒生指数则升0.88%。（完）

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