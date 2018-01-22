香港个股：宝胜获台湾宝成提出近32%溢价私有化，裕元拟派特别股息

路透香港1月22日 - 中国运动服饰产品零售商及代理商--宝胜国际获得最终控股股东台湾宝成工业提出以逾109亿港元即溢价31.82%的价格私有化，而持有宝胜62.41%股权的裕元拟将出售宝胜股份所得款项作派发特别股息。

据宝胜与裕元周日晚间的联合公告，宝成向包括裕元在内的宝胜股东提出以每股2.03港元收购其所持全部已发行约53.39亿股股份，连同购股权在内，整项收购交易涉资约109.08亿港元，宝成拟以其内部现金资源结合外部债务融资应付。

公告指出，“注销代价将不会提高，且宝成不保留提高注销代价的权利。”

宝成持有49.99%股权的裕元拟悉数出售其于宝胜的持股，总代价约67.63亿港元。裕元表示，计划将从出售获得的净收益几乎全部作为一次性特别股息派发予裕元股东，而净收益的剩余部分预计将用作一般流动资金。裕元独立股东批准裕元出售是建议及计划生效的其中一项先决条件。

就本次交易的理由，公告指出，宝胜所处的体育用品行业正经历包括网购兴起等前所未有的变化和挑战，为了让宝胜能够探索和适应这个充满挑战的环境，预计需要大量的投资来实施上述举措并加强宝胜的业务，而这些举措可能涉及的执行风险或会在短期内影响宝胜的表现。

公告称，虽然董事会有信心宝胜凭藉宝成的资源将能够成功转型，但带来这些变化的举措预计会在短期内给宝胜股东造成股价波动。有鉴于此，上述举措最好是在宝胜的100%股权直接由宝成持有下进行。

“宝胜股份现时的估值水平及低流动性显示宝胜上市地位不足以为宝胜的业务和增长提供充足的资金来源。”公告并称。（完）

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