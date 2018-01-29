香港个股：山水水泥要求济南市政府协助解决山东山水困局，避免遭退市

路透香港1月29日 - 面临退市危机的中国山水水泥表示，近期已向山东省政府相关部门发信，要求对方协助解决旗下山东山水长期被前高管非法占领的情况；公司并愿意在山东山水不破产、不退市，各股东大和解、规范化的大原则下，全力积极配合济南市政府提议的各项安排，以期及早达成总体和解方案，并依法促成宓敬田等人从速离开山东山水办公楼。

山水水泥周一向股东发出的信函转载了该封公函，指位于济南市的山东山水办公楼被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领将近一年，给上市公司的生产经营带来严重不利影响力。为了尽快驱离宓敬田等人，恢复正常生产经营，上市公司通过授权代表与济南市政府山水工作组进行沟通，并向相关政府部门发出公函要求协助。

信函中指出，上市公司的唯一上市公司资产--山东山水，被宓敬田非法占领长达一年之久，联交所上市委员会因上市公司失去重大且唯一的上市资产而勒令上市公司退市的结果是必然会发生的。此外，这事件已在金融市场及国际社会上广传，受影响的国外债券持有人已在美国发起票据诉讼等。

“宓敬田及其团伙非法占领山东山水，事实清楚，证据确实、充分，铁板钉钉，毫无悬念。济南市政府山水工作组对其非法行为的长期不处理，致使发生上市公司陷入被勒令退市的危机，国外债券持有人及全体股东包括天瑞集团、山水投资、亚洲水泥、中国建材、各小股东和境内外多家债权人合法权益将造成严重损害，血本无归，这势将对山东省及济南市的国际声誉和政商环境造成严重不利影响。”山水水泥表示。

山水水泥在信中指出，根据公司取得的中国及香港法律意见，均确认宓敬田强占山东山水在中国及香港法律下均属违法。济南市政法部门及工作组长期对宓敬田等不做处理，已经引起境内外特别是香港社会负面舆论并将导致严重后果。

此外，山水水泥表示，宓敬田等团伙大肆浪费，挥霍企业资金，拒不配合审计工作，致使审计工作困难重重。公司董事会迫切希望在济南市政府山水工作组的领导下力挽上市公司和山东山水艰难困局。

“上市公司董事会愿意全力配合济南市政府山水工作组一揽子解决山东山水和上市公司问题，希望工作组支持山东山水新任董事的工作，以驱离宓敬田及其非法团伙为近期的工作重点和目标。”山水水泥称。

山水水泥股份自2015年4月中起停牌至今，公司去年10月表示，接获香港联交所通知，拟根据上市规则第6.01(1)及/或(4)条，展开取消该公司上市地位的程序，并向公司提供额外时间至2018年6月30日，以恢复公众持股量及解决导致公司不适合上市的事宜。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)