香港个股：山水水泥遭票据拥有人提出诉讼指违反契约，要求支付到期款项

路透香港11月7日 - 停牌逾两年半的中国山水水泥周二表示，接到由纽约州最高法院发出的传票，有关公司2020年到期的5亿美元优先票据其中一名拥有人提出的诉讼，指公司违反契约，要求公司支付票据的到期款项及应付款项。

公告称，提出诉讼的原告人为CQS Directional Opportunities, Master Fund Ltd.及CQS Asian Opportunities Master Fund Ltd.。连同传票一同发出的讼状中载明，原告要求山水水泥等根据日期为2015年3月10日的契约向其支付到期款项及应付款项。CQS乃作为山水水泥已发行约4,000万美元无抵押于2020年到期的5亿美元7.5厘优先票据的拥有人。

原告在传票中指称，票据变为到期及即时应付，是因公司前董事会于2015年11月10日向开曼群岛大法院提交清盘呈请，而公司当日未能支付即时到期票据的本金额；由于公司被指出现控制权变动，致使公司在去年1月14日启动要约购买票据，原告已提交其大部分票据，惟公司未能在去年3月14日的期限兑现要约。

因此，CQS向法院申请法律补求，包括寻求纽约州最高法院发出判令，判决山水水泥违反契约事项，因此，票据自动并即时到期及应付款；就违反契约条款对山水水泥提出损害索偿等。

山水水泥表示，董事会正就诉讼寻求法律意见。

山水水泥上月底表示，接获香港联交所通知，拟根据上市规则第6.01(1)及/或(4)条，展开取消该公司上市地位的程序，并向公司提供额外时间至2018年6月30日，以恢复公众持股量及解决导致公司不适合上市的事宜。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)