香港个股：康健国际遭廉政公署搜查办公室，因涉及一宗贪污调查

路透香港2月14日 - 被证监会勒令停牌两个半月、拥有中国人寿集团为主要股东的康健国际称，其位于新界沙田的办公室于上周五（9日）遭到廉政公署搜查，因涉及一宗贪污调查。

公司周二晚间的公告表示，就董事所深知、尽悉及确信，以上搜查并未影响集团的业务和营运。

康健国际于去年11月27日被证监会勒令停牌，因公司财报包含重大失实或误导资料。

康健国际由公司副主席曹贵子创办，现时为香港最大的医疗集团之一，截至去年中拥有505个涵盖多个科目的服务网点，共有446名全科医生、241名专科医生及46名牙医。

该公司单一最大股东中国人寿保险（集团）公司的持股比例约24%，公司行政副主席曹贵子与非执行董事蔡志明的合营持股近19%，君阳金融以及台湾富邦人寿分别持股近9%。

同样由曹贵子担任执行董事的康宏环球亦正停牌，因公司另外三名已被停职的执行董事于去年12月初遭廉政公署拘捕，事件仍在调查中。

此前康宏环球与两间附属公司就涉嫌被人不当转移公司资金导致出现重大财务损失及损害一事，在香港高等法院向曹贵子在内的28名被告人展开法律行动追讨损失，有关案件将于3月6日在香港高等法院审理。（完）

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