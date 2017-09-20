香港个股：彩星玩具称来自玩具反斗城的应收帐款风险约3,100万港元

路透香港9月20日 - 再有香港企业披露对美国玩具反斗城(Toys ‘R’ Us)的风险敞口。彩星玩具周三称，来自玩具反斗城的应收帐款风险约3,100万港元，相当于今年上半年收入大约一成。

据公告，玩具反斗城为彩星玩具于2016年度最大五名客户之一。彩星玩具表示，玩具反斗城之破产保护呈请对该应收帐款风险及公司未来向现具反斗城的销售额可构成影响，惟现未能确定对业绩所构成之影响。

彩星玩具于2017年上半年录得收入3.22亿港元，净利3,659万港元；2016年的收入和净利分别为9.93亿港元及1.1亿港元。该公司开发及分销的玩具品牌包括“忍者龟”、“Voltron”、“Ben 10”等等。

该股今天收升1.53%，报1.33港元。

美国最大的玩具连锁店--玩具反斗城(Toys ‘R’ Us)周一晚间申请破产保护，成为印证在网购和折扣连锁店强力冲击下，零售业陷入剧变的最新迹象。这亦将成为美国史上最大的专卖零售商破产案之一，该公司旗下约1,600家门店和6.4万名员工。

稍早电讯及电子学习产品品牌伟易达（VTech）亦称，集团至今对五大客户之一的美国玩具反斗城的销售已获信贷保险保证，但预计未来的销售将会下跌。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)