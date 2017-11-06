香港个股：恒大集团为恒大地产引入第三轮策略融资，规模600亿元人民币

路透香港11月6日 - 中国大型房地产商--中国恒大集团周一宣布，为恒大地产引入第三轮策略融资，规模600亿元人民币，占恒大地产经扩大后股本约14.11%。

公司的公告称，经过三轮增资完成后，投资者合计向恒大地产投入1,300亿元资本金，共将获得恒大地产经扩大股权约36.54%权益；恒大集团将持有恒大地产约63.46%权益。

恒大集团向第三轮投资者承诺，在2018-2020年三个财政年度，恒大地产的净利润(扣除非经常性损益)将分别于500亿、550亿及600亿元。

参与第三轮策略融资的投资者包括：山东高速集团（200亿元）、苏宁电器集团（200亿元）、深圳正威（50亿元）、嘉寓汽车配件（50亿元）、广州逸合（50亿元）及四川鼎祥股权投资基金（50亿元）。

恒大集团表示，得益于三轮增资，恒大地产的净负债率将大幅降低，股东结构进一步优化，资金成本和财务费用将持续下降。

该公司此前表示，力争在2020年6月30日将净负债率由上半年的约240%降至70%左右。为此，恒大准备在今年7月至2020年6月，将土地储备总量控制在每年负增长5-10%，并计划由恒大地产引入第三轮战投资金。

恒大集团股价今天收低3.25%，报28.25港元。（完）

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