香港个股：招商局港口将就斯里兰卡汉班托塔港特许经营权签立协议

路透香港7月25日 - 中国码头营运商--招商局港口周二称，已就斯里兰卡汉班托塔港的特许经营权条款达成一致，预计本周末（29日）签立协议。

据公告，招商局港口同意向汉班托塔港港口及海运相关业务投资最多11.2亿美元，当中就收购HIPG的85%已发行股本而将支付予斯里兰卡港务局（SLPA）的总金额为9.74亿美元，及余下1.46亿美元在斯里兰卡民主社会主义共和国政府（GOSL）可能协定下，一年内须存入其名下于斯里兰卡的银行账户及将动用作汉班托塔港口及海运相关业务。

据路透此前报导，中国将推迟对该港口的投资计划，直到斯里兰卡政府清除相关项目的法律和政治阻碍，藉此进一步给该国施压。

汉班托塔港位于斯里兰卡南部海岸，处于距离亚洲至欧洲主要航道10里范围内的黄金位置，亦为“丝绸之路经济带及21世纪海上丝绸之路”沿线的策略位置。

汉班托塔港项目是发展一个综合性枢纽港的项目，其腹地覆盖南亚及东非地区。该港口目前规划分三期完成，港口后方还规划建设一个工业园区。

招商局港口表示，特许经营协议的期限为99年，于生效日期起首15年内，SLPA及GOSL须确保无任何新投标以发展任何与汉班托塔港周边方圆100公里范围内与之构成直接竞争的港口/码头，惟有关限制不适用于由GOSL及SLPA对任何渔港、邮轮码头、码头进行的开发，及于Galle港及Oluvil港的类似开发及开发散杂货码头。

汉班托塔港是全方位深水港口，第一、二期有10个泊位，码头长度达3,487米；泊位专门处理集装箱、散货、一般货物、滚装货及液体散货，并具有未来扩充的庞大潜力，其腹地覆盖南亚及东非地区，是区内的航运枢纽。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)