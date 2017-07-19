香港个股：新城发展获大股东提出私有化，交易涉资逾51亿港元

路透香港7月19日 - 中国中型房地产企业--新城发展控股宣布，公司控股股东大股东王振华作为要约人，提出以每股3.3港元现金作价私有化公司，并且表明不会上调出价。以涉及要约股份逾15.52亿股计，交易价值约51.23亿港元。

新城发展股份周三恢复买卖，开盘价报3.19港元，较停牌前升13.52%，亦与私有化价格贴近。

王振华提出的私有化作价每股3.3港元，较公司7月7日即停牌前最后交易日收市价2.81港元溢价17.4%，且高于公司自上市以来在联交所所报的最高历史收市价。

公司表示，要约人计划实施一系列长期发展策略，或会影响公司的短期发展状况并可能导致要约人对本公司潜在长期价值的看法与投资者对公司股价的看法之间出现分歧。

此外，公司自2012年底上市以来，股价表现一直不令人满意。要约人认为股价低迷对公司在市场上的口碑造成不利影响，继而对其业务以及员工士气造成不利影响，私有化并自市场除牌可消除该不利影响。

王振华持有新城发展72.56%已发行股本，涉及要约的股份相当于已发行股本27.44%或15.5255亿股。（完）

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