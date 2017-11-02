香港个股：春泉产业信托称太盟地产的指控并无根据，亦否认相关指控

路透香港11月2日 - 春泉产业信托称，其主要单位持有人太盟地产（PAG Real Estate）的指控并无根据，公司方面亦否认一切相关指控。

太盟地产周三去信证监会和香港交易所要求就特别大会通函部分陈述向春泉产业信托采取适当行动，因该等陈述损害单位持有人的利益及可能妨碍投票。

春泉产业信托管理层周三晚间透过公关公司回应指出，春泉产业信托有部分单位持有人为长期投资者，并对信托的策略及表现高度认可。

公司并称，“事实上，作为上市的房地产投资信托基金，春泉产业信托及其管理人在严格的规管下运作。而PAG于其新闻稿内所作的指控并无根据，我们亦否认一切相关指控。”

因应太盟地产的要求，春泉产业信托管理人于今年10月25日发出通函，并将于11月10日（下周五）举行特别大会，就（1）罢免管理人、（2）将春泉的管理职能内部化、（3）委任太盟地产合伙人兼董事总经理Broderick Storie为春泉非执行董事及（4）检讨及成立战略管治检讨委员会的议案进行投票。

太盟地产认为，管理人在该份通函中作出数项虚假及误导性陈述，阻碍对第3和第4项表决，且仅给予单位持有人两周半的时间去考虑。

春泉产业信托为2013年11月在香港上市的房地产投资信托基金（REIT），主要拥有及投资于中国及英国的房地产项目。其管理人春泉资产管理由私募股权投资公司Mercuria Investment拥有90.2%股权，而Mercuria的股东包括日本政策投资银行、伊藤忠商事株式会社及三井住友信托银行株式会社。

太盟地产为亚洲主要独立另类资产管理公司太盟（PAG）的分支，在亚洲区内投资超过6,500个物业，投资总值逾250亿美元。该公司于8月的一份声明中称，其持有春泉产业信托约1.57亿个单位，作为主要单位持有人，对于春泉产业信托的股价表现一直明显落后于其他同业深感失望，并认为REIT管理人决策质量低、存在利益冲突和缺乏任何增长策略，已损害单位持有人的利益，因此提请要求召集特别股东大会，并呼吁其他小股东投票罢免管理人。

本地时间11:41，春泉产业信托股价持平于3.46港元，大市恒生指数则跌0.13%。（完）