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香港个股：朗诗绿色地产与平安不动产组百亿基金，共同投资长租公寓项目
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January 11, 2018 / 1:05 AM / 2 days ago

香港个股：朗诗绿色地产与平安不动产组百亿基金，共同投资长租公寓项目

1 分钟阅读

路透香港1月11日 - 朗诗绿色地产周四宣布，与平安不动产签订战略合作协议，组成资产管理规模100亿元人民币的合作基金，在未来三年共同投资长租公寓项目。

公司的公告指，计划在未来三年内在北上广深(北京、上海、广州、深圳)一线城市，以及南京、杭州、武汉等强二线城市共同投资长租公寓项目，基金目标资产管理规模100亿元，并将委托朗诗旗下长租公寓运营品牌进行运营管理及设计、改造等。合作基金将在项目稳定运营后寻求REITs（房地产信托基金）等方式退出。

朗诗绿色地产表示，自公司进军长租公寓领域以来，在短短一年时间已在内地一、二线城市获取50多个项目，房间数逾1.5万间。未来，公司的长租公寓项目将覆盖17个一线及重点二线城市。

朗诗绿色地产与平安不动产在长租公寓领域的合作在去年开始。去年11月，双方已共同收购上海森兰项目，拟将其改造为中高端的长租公寓进行长期运营。

平安不动产为中国平安保险的房地产投资分支。该公司为富吉投资管理有限公司的股东，后者持有朗诗绿色地产约8.35%的已发行股本。

朗诗绿色地产周三收报0.88港元，过去一个月累计升逾17%。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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