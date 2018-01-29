香港个股：本间高尔夫与伊藤忠开发服装业务，并获伊藤忠及卜蜂持股

路透香港1月29日 - 知名高尔夫球杆品牌--本间高尔夫周一称，该公司与日本伊藤忠商事订立战略联盟协议以合作开发服装业务，而其主要股东计划向伊藤忠及泰国Charoen Pokphand Group（卜蜂集团或正大集团）分别转让其所持本间高尔夫约6.29%及10%的股份。

据公告，本间高尔夫与伊藤忠将合作开发在日本以及订约方可能不时协定的其他市场的服务业务。尤其是，伊藤忠将利用其在服装行业的网络及专长支援本公司采用“高尔夫全品牌法”再次推出其服装业务。

本间高尔夫称，“本公司与伊藤忠将继续细化及落实战略联盟的战略目标。预期2019年春夏季将会是本公司与伊藤忠合作的首个季节。”

同时，本间高尔夫的控股股东、总裁兼董事长刘建国将向伊藤忠及伊藤忠分别出售其所持约3,828.4万股及6,090.5万股本间高尔夫股份，代价每股8.41港元，较上周五收市价8.32港有1.1%溢价。

交易完成后，刘建国的持股比例将降至53.13%。

卜蜂集团透过一间附属公司及一间联属公司持有约4.69%的伊藤忠已发行股份，而伊藤忠持有卜蜂国际的25%已发行普通股。

本地时间09:34，本间高尔夫股价升8.41%，报9.02港元，创13个月新高。（完）

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