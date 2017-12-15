香港个股：海通国际向海通银行收购英国和美国的投行业务，统一品牌

路透香港12月15日 - 海通国际周五称，拟向海通银行收购于英国和美国的投行业务，预期通过牌照及业务整合，可带来统一品牌及开拓新客户的积极效应。

海通国际的声明称，拟收购的海通英国及海通证券美国，以经营股票、固定收益、外汇及商品和企业融资业务为主，收购两间公司全部股本的总作价约2,931万美元（约2.3亿港元）。有关收购需获得相关美国及英国监管机关批准。

海通国际副主席及行政总裁林涌表示，“董事会相信本次收购有助公司开拓跨境并购和股票资本市场等新商机，为公司的全球客户提供更全面的金融产品及服务，并吸纳更多寻求全球资产配置的客户。”

海通国际目前已于纽约及伦敦设有分支机构，是次收购将完善海通国际在英美的业务牌照。在美国方面，将拥有美国国债经纪商、自营交易、并购或其他企业活动财务顾问、及结构性融资；英国方面则包括伦敦交易所会员、资产托管、作为代理商进行交易、及自营交易。

海通国际自去年底完成收购海通银行旗下印度业务以来，在股票研究及企业融资范畴均取得突出的成绩，并对海通国际作出正面贡献。

海通银行前身为葡萄牙圣灵投资银行，于2015年被海通证券收购，主要业务位于伊比利亚、巴西、英国、美国及波兰。海通银行与海通国际均为海通证券旗下公司。

海通国际周五收跌2.49%，报4.3港元。（完）

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