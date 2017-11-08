香港个股：瑞慈医疗与中国平安分支订全面战略合作以拓展体检中心

路透香港11月8日 - 中国综合医疗机构营运商--瑞慈医疗服务控股有限公司周三称，与中国平安多家分支建立全面战略合作伙伴关系，并与平安健康科技基金成立合营公司，以拓展体检中心。

据公告，瑞慈医疗与平安信托、平安寿险及平安好医生订立战略合作框架协议，拟在体检中心项目的开发投资、医疗健康领域客户开拓及共用服务等方面进行战略合作，共同开拓高端体检健康业务。

为落实战略合作框架协议，瑞慈医疗子公司上海瑞慈将与平安健康科技基金成立一家分别持股42.86%及57.14%的合营公司，以新设或收购体检中心。上海瑞慈将向合营公司注资4亿元人民币现金，平安健康科技基金注资1.5亿元现金及认购1.5亿元可换股债券。

合营公司承诺于2017及18年在目的地区新设或收购合计不少于35家体检中心，目标持股不低于51%。如新设或收购的体检中心获得相应的医疗机构设置批准书，则计入新设或并购体检中心的数量范围。合营公司将于新建体检中心投资平均每家2,000万元，合计投资7亿元。

瑞慈医疗主要从事综合医院、专科医院及体检中心的营运，于今年6月底在全国拥有32间体检中心。该股今天收高3.81%，报2.45港元。（完）

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