香港个股：电视广播称通讯局须评估股权变动申请，回购计划受阻

路透香港10月9日 - 香港主要免费电视营运商--电视广播上周虽获高等法院裁定其股份回购的司法覆核胜诉，但公司指，通讯事务管理局表明，在公司2015及2016年提交的两项股权变申请事项获完满解决前，不认为考虑公司股权架构变动的任何进一步申请是适合或合理的。

公告称，通讯局已表示未能就其所关注事项的评估提供任何时间表。这意味着通讯局暂时不会处理电视广播的股份回购申请。

电视广播股份上周三（4日）起暂停买卖，今天恢复交易，股价最多曾涨6.4%，香港时间09:36升5.68%。

公告指，根据香港证监会收购及合并委员会今年5月的裁决中作出的转介，该公司2015年1月及2016年2月递交两项股权变动申请，通讯局已就公司作出的有关披露，向公司寻求资料及澄清。

通讯局并告知电视广播，在这两项申请所涉事项获完满解决前，不认为其考虑公司股权架构变动的任何进一步申请是适合或合理的。

电视广播表示，将稍后时间就申请延长寄发有关回购股份要约文件作进一步公告。董事局并将继续评估通讯局对2015及2016年申请的评定对当前要约和时间表的影响。

收购及合并委员会今年5月裁决，授予电视广播股份回购计划触发全面收购的清洗豁免，但同时要求公司在股东通函中披露第一大股东Young Lion股权架构的全部详情，否则电视广播股东将无法对公司的控制权会如何行使作出充分有根据的决定；以及要求公司取消股东表决清洗豁免的动议。电视广播其后就证监会的裁决提出司法覆核，高等法院上周三裁决公司胜诉。（完）

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