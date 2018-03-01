香港个股：睿见教育欲借大湾区战略东风，立足广东加速拓展新校

路透上海3月1日 - 中国华南地区最大的民营中小学教育集团—睿见教育高层周四表示，大湾区战略给公司带来较大的发展机遇，公司将立足广东，全力在大湾区布局，加速拓展新校区。

公司执行董事兼首席运营官（COO）李久常在小型媒体会上表示，广东省经济和人口在全国居领先地位，民营教育渗透率较高，未来广东将是公司业务拓展的主要地区。除了与广州、江门、潮州等地签定办学协议外，公司还在与广东部分城市及其他省市洽谈合作。

“大湾区战略，对优秀人才的吸引力大为提升，而优秀人才对本地优质教育的需求也会上升。”他说。

去年12月的中央经济工作会议上，”科学规划粤港澳大湾区”被写入2018年经济工作。这标志着包括九个内地城市和香港、澳门两个特别行政区的粤港澳大湾区战略规划将进入正式实施、全面启动的新阶段。

睿见教育已在东莞和惠州拥有学校，并与广州、江门、肇庆签定办学协议，大湾区九个内地城市中已布局五个，其余四个城市包括深圳、珠海、中山、佛山。

他透露，目前已有多个城市邀请睿见教育洽谈合作，公司除了考察当地城市经济状况、城市人口发展状况及当地教育现状等必要因素外，还会考虑校址用地、教师资源等因素。

“目前高端民办学校在广东仍是稀缺的，未来一个城市布局一个学校都可能不太够。”他表示，近阶段睿见教育的发展目标是“2+2+2”，即每年有两所新校投入运营，有两所新校正在建设及当年签约两个新校项目。

据公司近期公告，睿见教育在广东云浮市和四川广安市的两所新学校将于今年9月开学，两校预计最高容量约2万人。另外，近期公司已与广东潮州市、江门市分别签约，拟在当地各建一所寄宿制学校，合计最高招生规模达1.5万人，预计2019年开始营运。

截止去年9月，睿见教育在六个校区经营七所高端民办学校，总招生人数4.12万名，涵盖小学、初中及高中，其中五所学校位于广东，另两所分别位于辽宁盘锦和山东滩坊。

公司股票将自下周一（3月5日）起加入恒生港股通系列指数，届时将成为内地投资者透过港股通买卖港股的大名单中。西南证券稍早研报称，与A股相比，港股教育标的估值较低，存在明显的估值优势。若教育标的港股进入港股通名单，有可能催生出一波价值重估行情。

睿见教育自去年1月底在港交所挂牌以来，一路震荡上涨，累计最大涨幅达265%，名列去年香港主板表现最好新股前五名。该股周四尾盘报5.93港元，涨3.49%。（完） (发稿 林琦 ;审校 林高丽)