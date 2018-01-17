香港个股：碧桂园拟配股及发行可换股债券，筹资共235亿港元

路透香港1月17日 - 中国房地产商--碧桂园周三宣布，以先旧后新方式配售4.6亿股新股，集资约78.8亿港元；同时，公司计划发行本金总额156亿港元的可换股债券。配股及发债所资金将用作偿还债务及一般营运资金。

今年以来碧桂园股价表现气势如虹，累积升幅达19.3%。公司公告称，其大股东杨惠妍按每股17.13港元配售4.6亿股旧股，然后再按同等价格认购相同数量的新股。碧桂园发行的4.6亿股新股相当于公司经扩大后已发行股本约2.12%，配售价比周二收盘价17.78港元折让约3.66%。

此外，碧桂园拟发行本金总额156亿港元的债券，债券可按初步换股价20.556港元兑换为公司股份，倘债券获悉数兑换，公司须发行约7.589亿股股份，相当于经发行认购股份及经发行转换股份后而扩大后已发行股本约3.37%。

可换股债券到期日为2019年1月27日，赎回价相等于本金额的100.75%。

假设可换股债券悉数获兑换为股份，杨惠妍在碧桂园的持股比例，将由配售及认购股份后的56.71%（现时为57.93%）进一步摊薄至54.79%。

碧桂园表示，进行配售及债券发行旨在补充公司用作其扩展及发展计划的长期资金，并扩大股东基础和资本基础。（完）

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