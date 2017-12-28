香港个股：绿城中国3.3亿元收购绿城足球俱乐部50%股权，盘初涨逾3%

路透香港12月28日 - 中国房地产商绿城中国周四称，拟向公司联席主席宋卫平等控制的公司收购绿城足球俱乐部50%股权，代价约3.31亿元人民币，该股盘初涨逾3%。

绿城中国在联交所的声明称，收购代价其中约2.87亿元将以杭州玫瑰园全部股权偿付，余额约4,463万元则以货币偿付。

绿城中国指出，绿城足球俱乐部是集团的品牌载体，将进一步推广及宣传“绿城”品牌，有效提升集团在中国市场的知名度及认可度，同时将丰富绿城理想生活服务体系中的健康育概念。

公司并称，“相信以转让玫瑰园股权形式偿付收购事项的部分代价，可使集团得以减少非核心业务，降低收购事项对现金流的影响。”

足球俱乐部由绿城控股及浙江绿城教育投资管理有限公司分别拥有90%及10%权益，现时经营的中国甲级联赛队伍“杭州绿城”于2015及2016年度除税前的未经审核净亏损分别约2,700万元及3,500万元。

绿城控股由宋卫平及其配偶夏一波、绿城中国执行董事寿柏年分别拥有40%、21%及39%的权益。

杭州玫瑰园的主要资产包括位于杭州西湖区之江路总占地面积约54,415平方米的一幅土地及建于其上的酒店，于2015及2016年度的除税后净亏损分别约1,562万元及1,898万元。

本地时间10:16，绿城中国股价升3.41%，报9.41港元；大市恒生指数则升0.54%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)