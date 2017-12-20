香港个股：置富产业信托以20亿港元出售一项商场物业，料获9.2亿港元收益

路透香港12月20日 - 房地产信托投资基金--置富产业信托宣布，以20亿港元出售一项位于香港北角区的购物中心物业，并预期可带来9.21亿港元收益。

置富产业信托的公告称，交易作价较该物业在11月底的估值溢价约88.5%，出售可提升置富产业信托的资产净值值。置富产业信托管理人拟将出售事项的所得款项用作一般企业用途及营运资金，包括偿还现有银行贷款11亿港元。

假设成交已在今年6月底发生，并计及成交时偿还了11亿港元的银行贷款，则置富产业信托的备考负债比率及总杠杆比率将由28.4%降至25.6%。物业预期将于2018年2月28日成交。

将予出售的资产为位于港岛北角的＂和富荟＂，于1984年建成，并由置富产业信托于2012年以6.5亿港元购入。该物业可出租总面积约18万平方尺，在今年6月底的出租率为94%，占置富产业信托上半年总物业收入净额贡献2.5%。根据截至6月30日止六个月的物业收入净额计算，该项出售资产的年度化收益率为1.8%。

买方Farsight Investment Limited为一名独立第三方，为由两家物业投资基金操控之特别目的投资工具。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)