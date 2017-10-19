香港个股：茂宸拟5,860万瑞郎收购列支敦士登一私人银行，拓欧洲资管

路透香港10月19日 - 前称“民信金控”的香港金融服务商茂宸集团周四称，拟以5,860万瑞郎代价收购列支敦士登一间私人银行，藉此拓展欧洲财富管理业务。

据公告，卖方为两间于奥地利注册成立的公司，交易标的为于列支敦士登注册成立的Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG，主要提供私人银行服务及外部资产管理人服务，于今年9月末管理资产逾10亿瑞郎，客户主要来自德国、奥地利、西班牙、列支敦士登、俄罗斯及瑞士。

截至2016年底止年度，Raiffeisen Privatbank年内除税后溢利为146.7万瑞郎，期末总资产3.7亿瑞郎，净资产4,091万瑞郎。

茂宸表示，该公司专注于健康及财富解决方案服务，拟利用Raiffeisen Privatbank充当集团的核心金融运作平台，与现有金融分部相辅相成并有助进一步交叉销售。

公司并称，“本集团将利用此平台透过向欧洲客户提供广泛亚洲金融产品和向亚太地区高净值客户提供优质欧洲私人营银行服务的方式，进一步发展其财富管理业务。”

茂宸此前与Wattle Health联手收购澳洲婴幼儿配方奶粉生产商--Blend and Pack Pty Ltd的八成股权，涉资8,000万澳元。

该股周四开盘持平于0.114港元。（完）

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