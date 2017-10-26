香港个股：融创中国及两名执董违反上市规则及董事承诺，遭上市委员会谴责

路透香港10月26日 - 香港联交所周四公布，上市委员会对融创中国及公司两名现任执行董事孙宏斌和汪孟德作出谴责，因其在2015年提出收购佳兆业的交易上，分别违反了《上市规则》及《董事承诺》。

融创中国2015年1月底与郭英成等卖方订立股份买卖协议，收购当时陷于违约危机的佳兆业已发行股本的49.25%，代价约45.5亿港元，并将分三期支付。同日，融创及其附属公司及佳兆业卖方签订股份买卖协议的补充协议，根据补充协议，在若干情况下，若融创未能完成股份买卖或股份买卖协议被终止，卖方可获15.5亿港元及弥补损失的赔偿。

此外，孙宏斌与郭英成签订函件，当中协定孙宏斌将价值22.27亿元的融创股份（即3.325亿股股份）暂时交予郭英成，直至融创的附属公司完成股份买卖协议下的付款责任为止。据融创表示，该等股份其后于2015年5月29日股份买卖协议终止后交还孙宏斌。

联交所的声明称，融创及佳兆业在2015年2月6日刊发的联合公告，未有提述上述补充协议，而在5月底就终止股份买卖协议刊发公告中，亦未有提述补充协议。

联交所上市委员会裁定，融创违反《上市规则》第2.13(2)条，原因是未有根据《上市规则》第2.13(2)条在联合公告及终止公告披露补充协议，令该等公告不准确、不完整和误导。

至于孙宏斌及汪孟德被裁定违反《上市规则》第3.08(f)条及《承诺》，指他们未能以须有及应有程度的技能、谨慎和勤勉履行其董事职责，以及未有尽力促使该公司遵守《上市规则》第2.13(2)条，个人也未有尽力遵守《上市规则》第3.08(f)条，违反《承诺》。

上市委员会认为事件中的违规情况严重，因补充协议对财务影响严重，股份买卖协议若在补充协议所载的情况下终止，该公司会损失15.5亿港元及可能要支付赔偿。孙宏斌及汪孟德完全知悉有补充协议，他们不应损害该公司的诚信，而应知会董事会有关补充协议，好使该公司能够遵守《上市规则》的规定，相关董事有责任确保投资者及公众人士知悉所有可能影响其对该公司所作评估的重要资讯及发展情况。

“该公司是次违规，完全是因为相关董事的行为及不作为所致。这个案令人非常关注该公司的企业管治及相关董事是否有能力促使该公司遵守《上市规则》的规定。”上市委员会表示。

上市委员会进一步指令，孙宏斌及汪孟德各自须自新闻稿刊发日期起计90日内完成由上市部认可的其他课程机构所提供有关《上市规则》合规事宜、董事职责及企业管治事宜的24小时培训，以及2小时有关《上市规则》第二章披露要求（特别是第2.13条）的培训；以及在完成该培训后两星期内，向上市部提供由培训机构发出其全面遵守此培训规定的书面证明。（完）

欲浏览联交所发布的新闻稿，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)