香港个股：融创携手盛煦地产合设200亿元存量资产并购基金--报载

路透上海3月5日 - 据上海证券报周一报导，融创中国旗下的融创（上海）商业置业有限公司与盛煦地产周日宣布，将共同发起设立规模达200亿元人民币的存量资产并购基金。

融创（上海）商业置业此次与盛煦地产合作成立的存量资产并购基金中，双方将各占一半权益。该并购基金将聚焦一、二线城市的核心商业存量资产，例如具备潜力的写字楼、酒店、商场等。

基金所投项目将由双方合作运营平台进行运营管理，同时，融创地产开发团队将提供专业的开发及改造支持，待物业进入成熟运营后，通过多种渠道从资本市场退出。目前基金已处于募集环节，正在与境内外知名投资机构洽谈。

融创中国执行董事、执行总裁兼融创上海区域集团总裁田强表示，当前，北上广深及部分核心的二线城市已迈入存量时代。这些城市土地资源稀缺、但各类商办和消费升级需求活跃，大量商业资产需要改造升级。

“融创和盛煦地产的合作将更高效盘活城市存量资产，提升城市品质。未来，城市更新也将成为融创新的利润增长点。”他说。

盛煦地产是国内一家收益型物业投资与资产管理平台，2015年由创始人王谦和华平投资共同创立，专注于投资优质地段的商业性资产。目前，公司投入运营和在建项目已达38个，总投资规模近80亿元，项目面积达30万平方米。（完） (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)