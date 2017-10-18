香港个股：酷派拟向中洲企业发行5.8亿港元可换股债券，为业务提供资金

路透香港10月18日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制的酷派集团周三称，计划向中洲企业发行总值约5.82亿港元的可换股债券，为业务发展提供资金。

据公告，债券的换股价为每股0.581港元，较酷派停牌前最后报价0.72港元折让19.3%；倘悉数兑换，中洲企业将持有酷派约10亿股或占经扩大后股本约16.62%的股份，成为第二大股东，而大股东贾跃亭的持股比例则摊薄至24.04%。

中洲企业的股东及董事为黄光苗，后者为中洲集团创始人及董事长。中洲集团于1993年创立，业务领域涵盖房地产开发与经营、产业园区建设与企业孵化、基础设施投资、金融服务及股权投资。

酷派表示，发行可换股债券将为公司提供资金，毋须令现有股东的股权出现即时摊薄现象，以及倘转换权利获行使，则公司的资本基础将获扩大。可换股债券按年利率5%计息，如认购方全面行使换股权，则年利率改为2.5%。

酷派于国内的主要营运实体--宇龙获平安银行及宁波银行解除诉讼及财产保全后，随即致力于财务状况，并于周二宣布宇龙为处于停工状态的酷派信息港城市更新项目引入深圳市华安房地产。

预计2016年度全年净亏损约30亿港元的酷派因未能在规定期限前发布该年度业绩，自今年3月31日起停牌。该公司此前表示，初步评估截至今年7月底止的营业收入约27.16亿港元，相比去年同期下滑约52%，且流动资产已低于流动负债，近期偿债压力加大。（完）

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