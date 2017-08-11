香港个股：金山工业拟63%溢价私有化新加坡金山电池，复牌盘初曾涨27%

路透香港8月11日 - 香港电子产品制造商金山工业周五公布拟以63%溢价私有化新加坡金山电池后，复牌盘初一度涨27%并创逾20个月新高。

据公告，金山工业子公司GP工业持有金山电池64.88%股份，GP工业提出以每股1.3坡元收购金山电池余下35.12%股份，要约价7,220万坡元。

GP工业除了透过金山电池经营电池业务之外，还从事研发、生产及推广电子产品和扬声器及生产汽车配线，是金山工业的主要工业投资工具。

金山工业表示，要约价较金山电池于最后可行日期之收市价有约62.5%溢价，并能为金山电池股东变现其投资且不会产生任何经纪佣金及其他交易成本。而对金山电池来说，由于公司在可预见的将来不大可能需要股权融资，私有化将降低维持金山电池上市地位相关的合规成本。

公司并称，“私有化金山电池亦使本集团在管理金山电池业务时更为灵活，更能善用其管理及资源，进行任何策略及/或业务的转变。”

金山工业今早复牌盘初一度涨27%，触及0.98港元，为自2015年11月尾以来高位。香港时间10:04，该股升15.58%，报0.89港元。（完）

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