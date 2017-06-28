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香港个股：隆成金融悉数沽售所持中国集成股份，后者昨陷小盘股股灾
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2017年6月28日 / 凌晨1点18分 / 1 个月前

香港个股：隆成金融悉数沽售所持中国集成股份，后者昨陷小盘股股灾

路透新闻部

1 分钟阅读

路透香港6月28日 - 从事证券经纪、孖展融资（保证金融资）及放债等业务的隆成金融集团周三称，昨天在市场上出售约14.8亿股中国集成控股股份，相当于后者已发行股本约2%，因该股份在交易时段内极为波动并考虑未来可能持续波动，因此决定悉数出售所持股份。

中国集成控股是昨天陷于细价股（小盘股）股灾的多只股份之一，收盘重挫94%，跌至0.016港元。隆成金融则在交易时段内以平均价0.0169港元全数沽出有关股份，套现约2,496万港元。

隆成金融表示，中国集成股份于昨天交易时段内之成交价极为波动，经考虑该股份之市况及成交价可能持续波动，董事会决定出售全部中国集成股份。

香港细价股昨天爆发股灾，十几只小盘股跌逾50%，有的甚至下跌超过90%，因市场揣测港交所可能将成交量低的股票摘牌。创业板指数(GEM)挫跌近10%，为近两年来的最大跌幅。

隆成金融股份根据香港证监会指令，自6月6日起停牌至今。证监会函件指该公司2015年宣布之公开发售通函包括重大失误、不完整或错误引导资料；及停牌符合投资大众或公众之利益，或就保护所有投资者或保护公司股份投资者而言乃属适宜之举。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)

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