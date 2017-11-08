香港个股：领展指策略检讨不一定出售物业，亦考虑其他不同方案

路透香港11月8日 - 对于此前有消息指以市值计亚洲最大房地产基金--领展房地产投资信托基金将出售估值达20亿美元的一批香港资产，其管理层周三表示，策略检讨正在进行中，现时不对此作出评论；并指该检讨不一定是出售物业，亦有考虑数个不同方案。

此外，领展公布，截至9月底止半年的每基金单位分派为1.215港元，按年增长8.7%；期内收益总额及物业收入净额分别增长7.4%和9.5%。

期内，领展的收益总额及物业收入净额分别为49.49亿港元及37.67亿港元，去年同期分别为46.08亿及34.4亿港元。

领展今年中表示，拟就资产组合进行策略性评估，旨在寻求对领展的最佳资产组合并为基金单位持有人缔造更高价值。路透上月底引述消息人士指，领展将出售其在香港的购物中心，该批物业估值约20亿美元，并已将美国黑石集团、私募股权公司KKR和一些中国投资者列入其香港零售资产的潜在竞购方入围名单中。

在今天的中期业绩发布会上，领展管理层多次被问到有关策略检讨的进展等，领展资产管理主席聂雅伦只表示，现时检讨仍在进行中，不能作出任何评论。

＂策略检讨并不一定是出售物业，有考虑几个方案，出售物业是其中一个。＂领展资产管理行政总裁王国龙补充说。

他表示，领展过去出售资产后回笼资金会用于如偿还债务、回购基金单位或收购物业等。

领展旗下物业组合以针对大众市场必需品行业为主，截至9月底止上半年度的租用率持稳于96.3%，续租租金调整率为26.8%，零售租金收入按年增长5.3%。

该股今天收平于66.4港元，过去一个月累计升约4.5%。（完）

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