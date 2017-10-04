香港个股：高等法院裁定电视广播有关股份回购的司法覆核胜诉

路透香港10月4日 - 香港主要免费电视营运商--电视广播（无线电视）周三表示，欢迎高等法院今天之裁决，推翻香港证监会收购及合并委员会就早前公司股份回购要约之决定。

电视广播股份早盘开市前停牌，待公布有关内幕消息的公告。

收购及合并委员会今年5月裁决，授予电视广播股份回购计划触发全面收购的清洗豁免，但同时要求公司在股东通函中披露第一大股东Young Lion股权架构的全部详情，否则电视广播股东将无法对公司的控制权会如何行使作出充分有根据的决定；以及要求公司取消股东表决清洗豁免的动议。

电视广播其后就证监会的裁决提出司法覆核，高等法院今天裁决公司胜诉。

电视广播新闻稿指，《广播条例》中扣减投票百分率的条文规定无綫电视海外及香港股东拥有不同投票权。海外股东所行使的总投票权必须减少至不多于49%的上限。

＂法院的裁决维护原有政策目标之有效性及适用性，并彰显《广播条例》限制本地免费电视外资控制权的立法原意。＂无线电视发言人说。

＂明显地，法例规定无线电视必须遵照《广播条例》有关条文。委员会不可漠视《广播条例》，亦无权指示无线电视去漠视《广播条例》的规定。＂发言人续称。

发言人并指，不同投票权架构有同股不同权的情况并不罕见，亦是海外市场的趋势；公司亦留意到政府亦正积极讨论有关趋势于香港的发展。

电视广播主席陈国强透过其全资拥有的Innovative View Holdings Limited（IVH）持有Young Lion的56.51%投票权，而Young Lion直接持有26%电视广播股份的权益，及连同一致行动人士间接持有额外3.9%电视广播股份的权益。而华人文化控股集团董事长兼电视广播副主席黎瑞刚控股的CMC Holdings同时持有具投票权及不具投票权股份，以及Young Lion 79.01%的经济权益；而IVH则持有56.51%的具投票权股份，但仅拥有6%的经济权益。

证监会指，虽然IVH拥有大多数的具投票权Young Lion股份，但CMC实际上对委任电视广播董事一事具有最大影响力。因此IVH无法控制Young Lion董事局大多数成员的组成，故此IVH无法控制Young Lion的投票决定，包括其就所持有的26%电视广播股份的投票决定。

电视广播今年1月提出按每股30.5港元的价格回购最多1.38亿股或31.51%的股份，涉资约42.09亿港元，其后对回购计划进行调整，将回购价升至升至35.075港元但最高回购股份数目减少至1.2亿股，回购总金额维持不变。（完） (记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)