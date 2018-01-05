香港人事：郑若骅接替袁国强为律政司司长，明天起生效--政府

路透香港1月5日 - 香港政府周五发出新闻稿称，中央人民政府根据行政长官林郑月娥的建议和提名，任命郑若骅为律政司司长，免去袁国强的律政司司长职务，本月6日（周六）生效。

林郑月娥高度赞扬袁国强在担任律政司司长五年半期间表现卓越，一直致力维护香港的法治，对国家和香港有承担，对工作充满热诚。

“袁司长法律根基深厚，分析力强，在五年多任期中工作繁重，尽管面对多项艰巨工作，不卑不亢，尽心尽力，以无私精神服务社会，在推动香港成为区域性法律服务和解决争议中心方面更是不遗余力。”林郑月娥表示。

现年53岁的袁国强由上届梁振英政府，过渡至新一届政府，出任律政司司长五年半。他在加入政府前是私人执业资深大律师，专注处理商业纠纷。

至于即将接任律政司司长职务的郑若骅现年59岁，加入政府前是私人执业资深大律师，具特许工程师、特许仲裁员及专业调解员资格，经常在复杂的国际商事及国际投资纠纷中获委任为代理人或仲裁员。她将为继首任特区律政司司长梁爱诗后，第二位女性担任此职务。

林郑月娥表示，郑若骅拥有丰富的国际仲裁及调解经验，在法律专业工作上表现出色，善于沟通。她多年来积极参与公共服务，曾担任特区政府多个重要委员会的主席及成员，熟悉政府事务，深受公务员敬重，有信心她能胜任律政司司长的职务。

此前本地媒体曾报导，袁国强有意在港府处理好高铁“一地两检”问题后辞职。上月底全国人大常委会以158票全票通过《内地与香港特别行政区关于在广深港高铁西九龙站设立口岸实施“一地两检”的合作安排》，意味高铁一地两签的“三步走”程序尚余本地立法的最后步骤便告完成。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)