香港企业：利和医疗拟与腾讯旗下微医内地设智能医疗供应链及采购合营

路透香港2月5日 - 香港知名企业--冯氏集团旗下的利和医疗集团有限公司（idsMED Group）周一宣布与腾讯参与投资的微医控股有限公司签署合作备忘录，双方将在中国成立智能医疗供应链及采购合资公司。

根据协议，合资公司名为“微医利和医疗中国有限公司”，将把中国的医疗器械制造商和服务供应商，与医院和护理机构连接，透过微医网上平台实现中央采购医疗器械、耗材和服务。

利和医疗集团行政总裁兼合伙创办人郑有德称，有别于其他以交易为基础的网上平台，合资公司将提供一系列客制化的医疗专业护理知识、服务及应用，促进和支持生产商和供应商在整个采购过程中与医院及护理机构的连结互通。

“微医的领先科技有助优质医疗服务更实惠和普及化。”他说，“与微医的合作让我们拥有独特的机遇，为中国复杂昂贵的医疗器械分销系统带来一个新局面。”

微医始创人、主席兼行政总裁廖杰远亦指出，此次合作是把利和医疗的行业和供应链专业知识，与微医以大数据和人工智能驱动的广泛平台相结合。

利和医疗是一家综合医疗供应链解决方案公司，代理逾200个全球医疗器械及耗材品牌，为亚太区逾1万家医院和护理机构提供医疗器械、耗材和增值服务。其母公司冯氏集团是一家以香港为基地的国际企业，由冯国经担任主席，集团旗下上市公司包括利丰、利标品牌、利亚零售及利邦控股。

微医则是以科技主导的中国医疗保健解决方案平台，在中国拥有2,700家医院、220,000名医生和逾1.1亿名平台用户的网络。新闻稿指，对微医而言，这次合作预示着它将进入中国快速增长、约值200亿美元的医疗器械和耗材市场。（完）