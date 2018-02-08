香港企业：星展香港去年总收入与拨备前溢利均创新高，受贷款增长带动

路透香港2月8日 - 新加坡星展集团控股的香港业务分支周四称，去年的总收入与拨备前溢利均创新高，因贷款增长强劲且净息差扩阔。

星展香港发布2017年度业绩显示，去年的贷款额按年升16%，因大型企业贷款明显增长，存款亦升19%，得益于存款组合优化，期内净利息收入按年上升10%至82亿港元。

另一方面，财富管理和现金管理业务向好，带动服务费收入亦上升21%至34亿港元。去年度总收入增长7%至126亿港元，拨备前溢利增长13%至73亿港元，均创纪录新高。

星展银行（香港）行政总裁庞华毅（Sebastian Paredes）在记者会上称，“我们的流动性非常充裕，能够承受今年的贷款增长。”他预期，今年的贷款增长5-10%，随着美国加息三次，净息差会逐步扩阔。

星展香港去年的净息差为1.74%，略高于前一年的1.73%；第四季度净息差1.78%，明显高于第三季的1.68%。期内纯利56.58亿港元，按年升41%。

星展集团控股稍早称，预期利率环境改善将提振其今年的净息差；该行还公布季度获利大增33%，符合市场预期。星展集团控股是新加坡最大银行，也是东南亚以资产计算的最大银行。（完） (记者 雷美珍；审校 乔艳红)