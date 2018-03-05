香港基金：中银香港推出一支高收益股债基金，料央行紧缩过程谨慎缓慢

路透香港3月5日 - 中银香港资产管理周一称，今天推出一支高收益股债基金，以捕捉亚太区收入及资本增值的机会，因预期环球主要央行货币紧缩过程谨慎缓慢，即使市场波动性有所提高，亚太区的高息债和股票仍会有较好的表现。

新基金对股票和债券的配置比例各为50%，债券之中主要投资于亚洲美元高息债券及亚洲本币债券；按地区划分，中国香港市场在投资组合中的占比超过一半，其次为澳洲、新加坡、印尼等等。

中银香港资产管理投资总监韩剑秋称，美国虽然开始紧缩货币政策，但由于流动性驱动的资产价格上升，其紧缩过程会十分谨慎及缓慢，预计未来数月或一年对市场不会造成很大影响。相对欧美等成熟市场，亚洲经济向好、估值相对便宜且收益率较高，更具增长潜力。

“美国经济正值晚期复苏，加息只是货币政策正常化的表现，而不是针对通胀压力，相反地，美国经济经过一段长时间复苏后，须留意会否进入衰退。”他说。

中银香港资产管理高级投资组合经理林家骏认为，近期股市波动加剧，反而为中长期投资提供买入机会，因企业盈利和估值仍然处于健康水平。该行看好中港股票因能受惠于内地南下资金持续流入，亦相信新和坡房地产信托基金（REITs）和澳洲资源板块可以提供稳定的股息回报，板块方面则看好科技和手机相关设备。

该行固定收益首席投资总监阮卓斌指出，升息周期对债券有影响，不过，在2008年之后资金流动对货币的影响较大，预期今年亚太区主要央行的货币政策立场仍以宽松及中性为主，区内经济及企业基本面均改善将吸引资金继续流入和支持亚太区货币，而投资于高收益债券有助减低投资的波动性。

新基金今天起至3月23日作首次公开发售，设有美元、港元、澳元（对冲）及人民币（对冲）类别，最低首次认购金额分别为1,000美元、10,000港元、1,000澳元及10,000元人民币，认购费最多5.25%，管理费每年1.5%。（完） (记者 雷美珍；审校 乔艳红)