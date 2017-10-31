香港基金：惠理推出亚洲股债基金，为股票获利转仓提供中低度风险管理

路透香港10月31日 - 香港基金公司惠理集团周二宣布，推出一支亚洲股债收益基金，为股票获利转仓提供中低度风险管理。

惠理分销业务董事总经理曾德明在记者会上称，新基金致力将年度化波幅率控制于约6%，为亚洲股票波幅的三分之一，并可灵活调配股票、债券及其他资产（如亚洲以外的股票及商品）以及现金，以缔造更佳的风险调整后回报。

“今年以来有不少客户/投资者从股票基金获利，新基金可满足他们由高风险回报的股票转而寻求较低风险资产配置的需要。”他说。

新基金的首次认购期为11月1-10日，成立日期11月13日，认购费用最高为发行价的5%，管理费用每年1.5%，目标每月派息。

惠理高级基金经理锺慧欣表示，预计今年第四季至明年上半年，在不同的资产类别之中，股票仍可看高一线，因企业盈利增长依然强劲，且估值上亚洲股票较成熟市场股票便宜。

“亚洲仍有很多具价值的股票可供选择。”她说，“企业营运改善，非金融类企业的EBITDA和现金流持续改善，派息方面仍有上调空间。”

她并指出，派息的投资产品有助投资者应对低利率环境及人口老化，故一直备受欢迎；新基金还可助投资者捕捉亚洲股债的增长潜力。

根据新基金的投资组合模拟配置，股票与债券的投资比例为7比3，其中，大中华股票占整个组合接近一半，新加坡股票占一成，非投资级别及投资级别的债券分别占13%及17%。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)