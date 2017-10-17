香港房地产：今年首三季长实、新地销售楼盘价值已超去年水平--中原地产

路透香港10月17日 - 香港主要物业代理--中原地产周二称，今年首三季由本港两大型发展商--长实集团和新鸿基地产负责销售的楼盘登记金额达706亿港元，已超过两者去年全年的水平；并预期两大发展商2010年创出的最高合共销售额，有望在本月份被打破。

中原地产表示，长实和新地去年全年合共销售的楼盘登记金额为531亿港元，今年1-9月已达706亿港元；而两公司合期销售额最高是2010年全年的745亿港元，而这旧纪录有望在本月份被刷新。

该行指出，今年首三季按发展商销售楼盘计：长实占435.54亿港元（2,820宗）；新地270.83亿港元（2,079宗）；会德丰 150.24亿港元（970宗）；新世界发展 136.96亿港元（1,094宗）；恒基地产 131.89亿港元（1,190宗）。

莱坊估价及谘询部主管林浩文表示，在现时楼市政策及辣招下，买家倾向购买一手住宅多于二手，因发展商会向买家提供优惠或高成数按揭。过往未有辣招前，一手住宅成交比例只占一成多，但自从政府推出多项辣招后，一手成交比率已提高至三成左右。他估计，一手住宅市场表现仍会向好及维持高成交，直至政府开始对楼市调控措施“减辣”。

中原地产估计，2017年全年登记一手私人住宅买卖合约金额将达2,500亿港元，达1.9万宗。金额将会创按年的历史新高，宗数将会是近13年的新高。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)