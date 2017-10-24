香港房地产：市建局称中环商业项目由永泰地产和资本策略共组财团中标

路透香港10月24日 - 香港市区重建局周二宣布，中环卑利街/嘉咸街发展计划地盘C商业项目批出予永泰地产和资本策略合组的财团Southwater Hong Kong Limited。市场对该项目估值逾百亿港元。

该项目本月9日截标，共接获九份标书。市建局表示，经详细考虑及审议后，董事会认为由永泰地产及资本策略组成的财团合乎该项目的招标要求，故决定将项目的合作发展合约批出予该财团。

卑利街/嘉咸街发展计划共有三个地盘（A、B及C），分阶段进行发展。是次发展的地盘C位于嘉咸街、结志街和阁麟街，地盘面积约2,685平方米。项目完成后，地盘C预计可提供不多于40,275平方米楼面面积（约43.35万平方尺），作办公室、酒店及零售用途。地盘C亦会提供一个不少于1,310平方米的公众休憩用地，供公众人士享用。

市建局并没有披露项目中标价，有本地媒体则引述市场消息指中标价逾116亿港元。

莱坊莱坊高级董事及估价及谘询部主管林浩文表示，估计项目中标价相当于每平方尺楼面地价2.4万港元（即地价约104亿港元），这反映发展商对商业物业市场的信心，尤其核心CBD地区。同时亦反映优质商业土地供应不足，在现时市况下，发展商亦很难在政府手中投到商业地。

今年5月，政府一幅位于中环的原美利道停车场商业用地由恒基地产以232.8亿港元中标，刷新全港＂地王＂纪录，每平方尺楼面地价高达50,064港元，亦为香港历来尺价最贵土地。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)