香港房地产：推出更多“绿置居”不减公屋供应，对公屋轮候时间影响微--官员

路透香港10月12日 - 香港特首林郑月娥在施政报告中提出，未来的新建公营房地产应以更多的“绿置居”取代出租公屋。她周四出席立法会答问会时表示，这做法不会对市民轮候公屋时间有大影响，而相关政策局官员指，假如将来市场对“绿置居”需求减少，有关住宅单位可改回公屋用途。

“绿置居”是指为公屋人士特设的“绿表置居计划”，让公屋住户及已通过详细资格审查的公屋申请者，以绿表资格用可负担的售价购买房屋，由租客变为业主。

对于政府拟增加更多“绿置居”可能会对公屋流转及供应带来不利，林郑月娥表示，“绿置居”只供上述两类人士购买，基本上不会影响公屋轮候的情况，因收回公屋单位翻新后，再分配给正轮候人士。

“但如果你很细致说轮候时间，以星期计，那它可能有少许影响。”她在回答议员提问时说。

运输及房屋局局长陈帆在其后政策解说的记者会上表示，房屋委员会以新蒲岗的一个提供857个单位的公屋项目推行首个“绿置居”先导计划并释数售出，至今已有700多户交还其租住的公屋，所以这计划不会令到公屋供应减少，只是公屋增长不会很快。

他并指，从过去的让合资格的白表人士（即非公屋住户）以白表免补地价购买二手居屋计划（“白居二”）以及“绿置居”这两项先导计划，均录得10倍以上的超额认购，反映市民置业需求高。假如将来“绿置居”需求减少，政府也可将有关单位转回公屋。

此外，政府并拟落实构建中产家庭可以负担的“港人首次置业上车盘”（“首置”）计划，初步构思公私营合作。被问到这会否反而推高楼市时，陈帆表示，“首置”申请人收入设有上限，转售亦有限制，有能力购买私人住宅的市民可以有很多选择，由他们用智慧作置业的判断。至于计划会否推高楼价，他指不便作出猜测。

陈帆表示，现时政府就炽热的楼市已推出多项印花税法例，但目前看不到楼市放缓迹象，亦看不到有撤销楼市辣招的安排。

香港政府对2017/18至2026/27财政年度的10年房屋供应目标为46万个，公私营房屋比例6:4，惟政府现时已觅得的土地，只能在10年期内兴建23.6万个公营房屋（包括出租和资助出售）单位，与28万个（20万个出租，8万资助出售）的供应目标有所落差。（完） (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)