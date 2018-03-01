香港房地产：政府将在新财年公布土地招标所有入标价，增加市场透明度

路透香港3月1日 - 为增加土地招标的透明度，香港政府周四宣布将在2018/19财政年度第一季起，在土地中标者完成缴付地价及有关手续后，以不记名的方式公布其余入标者的出价，以提供更多市场讯息予持份者参考。

2017/18年度政府多幅招标出售的土地在总价及楼面地价计算，均刷新了”地王”的纪录，由于目前政府只会公布中标者的出价，以及其余入标者的名称及其母公司的名称，但他们的出价则不会披露。其余标书的出价与中标价差距多少，市场无从得知。

发展局局长黄伟纶在公布4月起新财政年度卖地计划时宣布上述新的土地招标安排，在土地中标者全数缴付地价及签约后，即约在公布土地招标结果后四星期，以不记名方式公布其余所有标书的出价。

“因香港土地供应紧张，参加竞投者众多，包括港商、外来商人、投资基金等，市场以至一般市民对土地推售和售价都非常关心，有时甚至会视这为市场发展指标。我们相信新的措施在确保招标能顺利完成之余，提供更多市场讯息给各持份者参考。”黄伟纶表示。

黄伟纶表示，不在公布中标结果同日公布其余标书的出价是担心会否增加中标者弃标的机会，但当局相信多些资讯能提高透明度，做法是平衡多方面考虑。

此外，黄伟纶表示，政府2018/19年度卖地表将有27幅住宅用地，可供兴建约1.52万个单位，按地区分布，三幅在港岛、新界及九龙各有12幅。铁路项目方面，港铁公司将视情况推出四个发展项目招标，共可建4,250个单位；另市区重建局亦有四个项目招标涉及680个单位，加上私人重建项目，全年潜在土地供应可供兴建约2.55万个单位。

在商业、商贸及酒店用地方面，政府2018/19年度将推出四幅有关土地。

至于4-6月的新财年首季度卖地计划，计及所有其他来源的土地，可供兴建2,420个住宅单位，当中包括政府推出油塘高超道的土地可建500个、港铁油塘通风大楼及黄竹坑站项目供地可建1,700个、市建局约210个及10个私人重建项目位。

此外，4-6月政府将推出一幅位于粉岭的工业用地招标出售，涉及楼面面积1.83万平方米。（完） (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)