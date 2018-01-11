香港房地产：政府称将退还印花税换楼期延至12个月可接受，重申无意“减辣”

路透香港1月11日 - 香港政府周四表示，当局认为将现时以先买后卖方式换楼人士，退回印花税差额的换楼期由六个月延长至12个月是可以接受的修订；监于政府近期已多次表明无意对调控楼市措施“减辣”，因此预期这项修订对楼市应该不会造成太大影响。

立法会今天继续审议《2017年印花税（修订）条例草案》，有议员分别提出就放宽现时退税机制提出修正案，退税期由签立新物业的售卖转易契当日起计的六个月，延长至九或12个月。

署理运输及房屋局局长苏伟文在会议发言时表示，政府自2016年11月宣布推出新住宅印花税（将从价印花税划一提高至15%，购入物业时没有持有其他住宅物业的人士仍可按原来较低税率缴交）以来，措施在减少投资需求方面有持续的成效。

“政府早前对于延长‘换楼期’的最大顾虑，是这项举措会否被市场趁机炒作为政府‘减辣’的讯号，导致楼市更为炽热。”苏伟文说。

他表示，考虑到社会普遍认为延长“换楼期”是一项便利市民的措施，可以进一步帮助以“先买后卖”方式换楼的人士，让他们有更充裕的时间进行物业买卖的相关程序，政府认为“换楼期”延长至12个月是可接受的修订。

“考虑到政府近期已多次表明无意‘减辣’，我们预期这项修订对楼市应该不会造成太大影响。”苏伟文表示。

根据税务局的数据，由2016年12月至去年11月，须缴付双倍从价印花税或新住宅印花税的住宅物业交易宗数约占交易总数的11%，较推出新住宅印花税前（2016年1月至11月）约26%大幅下降。

苏伟文表示，由于目前超低利率、流动资金充裕及房屋供求失衡的非常环境，本地物业市场仍然炽热，楼价亦处于极高水平，且未见下行迹象。因此，政府现时无意“减辣”，并且有决心维持一系列需求管理措施，包括尽快落实新住宅印花税，以防范楼市泡沫风险进一步恶化，确保楼市稳健发展。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)