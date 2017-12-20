香港房地产：政府称未来10年房屋供应维持46万个，公私营比例6:4

路透香港12月20日 - 香港政府周三表示，根据最新推算，2018/19至2027/28财政年度的10年房屋供应目标维持在46万个的水平，公私营房屋供应比例继续维持在6:4，即分别28万及18万个。

政府会因应每年的房屋需求，对《长远房屋策略》的供应目标作出更新。按最新推算，2018/19至2027/28年度10年期的长远房屋需求介乎41.9-46.31万个单位之间，中位数为44.11万个。加上因应私人住宅单位的空置情况所作的调整后，10年总房屋供应目标介乎43.2-47.7万个，因此将目标定于46万个。

当局表示，上述公私营房屋供应比例，以及公屋与资助出售单位的比例，反映现行政策和房屋项目，并未反映政策方向仍有待确立的新房屋项目。《长策》展望日后在巩固房屋阶梯、丰富资助自置居所的形式，以及推出资助出售单位的补充计划等方面可能会有新的发展。

目前为止，这些发展包括香港房屋委员会于2017年11月通过将容许白表申请者购买未补价资助出售单位的计划恒常化。日后可能需要在供应目标内反映的其他发展，包括房委会的＂绿表置居计划＂先导项目，以及政府建议的＂港人首次置业先导计划＂。

政府表示，会继续在《长策》的基础上增加房屋供应。由于逐年延展的10年总房屋供应目标的推算模式涉及多个变数，因此当局会继续密切留意不断演变的环境，并考虑如何适切地在每年的推算方法及供应目标内反映新的发展。

政府稍早表示，预期2017/18财政年度私人住宅土地供应可建单位数量达2.43万个单位，较原来目标1.8万个超出35%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)